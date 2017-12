Paraguai tem outra baixa para dia 15 O técnico Sergio Markarián perdeu mais um jogador para a partida do dia 15 contra o Brasil. Um dia depois de ter cortado o zagueiro Gamarra, o treinador foi obrigado a desligar do grupo o meia Guido Alvarenga. O jogador do Cerro Porteño sofreu uma lesão muscular durante a partida de terça-feira contra a Universidad Católica, pela Copa Mercosul, e precisará de oito dias para se recuperar. Além de Gamarra e Alvarenga - autor do gol do Paraguai contra o Brasil na Copa América -, Markarián não poderá contar com o zagueiro Celso Ayala e o lateral-esquerdo Denis Caniza. Ambos são titulares e terão de cumprir suspensão. Sem fazer mistério, o técnico da seleção paraguaia anunciou a formação da defesa para o jogo contra o Brasil. "Infelizmente, não vamos poder contar com Gamarra, por isso a linha de zagueiros terá Arce, Escobar, Cáceres e Morel Rodriguez." O goleiro será o veterano José Luís Chilavert. O meio-de-campo deverá ter Struway, Victor Quintana, Acuña e Paredes. No ataque, deverão jogar Cardozo e Roque Santacruz. A seleção paraguaia está treinando em Assunção, mas os jogadores vão se apresentando aos poucos. Nesta quinta-feira, chegaram o lateral palmeirense Arce e o meia Roberto "Toro" Acuña, do Zaragoza. Amanhã, está a prevista a chegada do meia Diego Gavilán (Newcastle) e do volante Victor Quintana (Porto). Os últimos serão o goleiro Chilavert (Strasbourg), o meia Paredes (Porto) e o atacante Santacruz (Bayern de Munique). Eles se integrarão ao grupo na segunda-feira, já em Porto Alegre. A delegação paraguaia desembarcará em Porto Alegre às 23h de sábado. O Paraguai está em segundo lugar nas Eliminatórias, com 26 pontos - cinco à frente do Brasil.