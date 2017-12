Paraguai terá mistão na Copa América A seleção do Paraguai vai disputar a Copa América - entre 11 e 29 de junho, na Colômbia - com um time misto. As principais estrelas do time deverão ganhar o período de férias, segundo justificou hoje o técnico Sergio Markarian, durante anúncio da lista de convocados para a competição. Na lista de 20 convocados, não estão o goleiro Chilavert, os defensores Arce, Gamarra, Ayala e Sarabia; os volantes Acuña, Struway e Alvarenga e os atacantes Cardoso e Roque Santacruz. ?Esse pessoal está há quase cinco anos sem férias, então resolvemos poupá-los durante o mês de julho?. justificou o treinador. A lista de convocados é a seguinte: Goleiros: Tavarelli e Bobadilla. Defensores: Espínola, Isasi, Zelaya, Escobar, Cáceres, Caniza e Sanabria. Volantes e meias: Esteche, Quintana, Enciso, Gavilán, Morínigo e Amarilla. Atacantes: Masi, Cuevas, Ferreira, Robles e Miguel Cáceres.