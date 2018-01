Paraguai vai à desforra contra o Chile O Paraguai aposta na força do conjunto para começar nesta quarta-feira, contra o Chile (às 22 horas), sua caminhada rumo à Olimpíada de Atenas. A derrota para os chilenos na primeira fase, por 3 a 2, continua entalada na garganta dos paraguaios, que acusam o árbitro colombiano Fernando Paneso de ter favorecido o time da casa. O temor de que isto volte a ocorrer é nítido. "Temos receio, já que não temos tido boas arbitragens nas nossas partidas", disse o atacante Julio Gonzalez. Pelo lado do favorito Chile, imune a esse tipo de preocupação, o técnico Juvenal Olmos anunciou, antecipadamente, que vai jogar com três atacantes contra os paraguaios: provavelmente Gonzalo Fierro, Joel Soto e Jean Bèausejour. O desfalque chileno será o zagueiro e capitão Miguel Riffo, que se recupera de uma lesão no tornozelo.