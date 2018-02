Paraguai vai enfrentar País de Gales na preparação O Paraguai iniciará a sua preparação para a Copa do Mundo em um amistoso contra País de Gales, dia 1.º, em Cardiff. E os jogadores que atuam no país, bem como o zagueiro Gamarra, do Palmeiras, embarcarão para este jogo de São Paulo, com destino a Londres. Os que atuam no México e na Europa viajarão direto. Um outro grupo irá, ainda, por Buenos Aires. Assim que chegar a Londres, o elenco seguirá de ônibus à capital do País de Gales. De acordo com a Federação Paraguaia de Futebol, a escolha do adversário levou em conta o fato de o estilo ser muito parecido com a Inglaterra, primeiro confronto dos paraguaios no Mundial, dia 10 de junho, em Frankfurt. O Paraguai está no Grupo B, que conta ainda com Trinidad e Tobago e Suécia. A convocação para esta partida será feita pelo técnico Aníbal Ruiz na quinta.