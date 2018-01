Paraguai vai jogar pelo empate O Paraguai considera um empate com o Brasil um bom negócio para seu plano de conquistar uma vaga para disputar uma Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, algo inédito na história do país. O resultado seria suficiente para manter o time entre os quatro melhores das eliminatórias sul-americanas. E a posição poderia ser consolidada na próxima rodada, quando a parada é mais fácil, contra a Bolívia, e o jogo é em casa, no Defensores del Chaco. O volante Gavilán, reserva da seleção, revelou que o time não vai mudar seu jeito de jogar. "Nosso padrão é de muita marcação e aposta nas individualidades que podem decidir o jogo no contra-ataque", comentou numa conversa com repórteres durante a concentração no hotel Holliday Inn, neste sábado. O técnico Anibal Ruiz confirmou um time defensivo, com duas linhas de quatro jogadores, mas acredita que pode surpreender o Brasil. "Essa é nossa nossa ambição", revelou. A escalação do Paraguai depende apenas de uma reavaliação médica do atacante Cardozo, que passou a semana fazendo fisioterapia para se recuperar de fadiga muscular. Se ele não puder jogar, a vaga ficará com Cabañas. O zagueiro Gamarra, capitão do time, está recuperado de dores no joelho direito, e vai jogar. Ele terá como companheiro de defeza Manzur, substituto do titular Sarábia, cortado da seleção por ter fraturado o nariz. Quando chegaram a Porto Alegre, na noite de sexta-feira, os paraguaios ficaram revoltados ao saber que teriam de reconhecer o gramado do Beira-Rio diante de 30 mil torcedores que veriam, logo depois, a movimentação dos jogadores do Brasil. O problema foi contornado com um acordo. O treino do Brasil foi antecipado das 16h30min para às 15h30min, diante dos torcedores que entregaram dois quilos de alimentos em troca de ingressos. E o do Paraguai foi adiado das 15 horas para depois do exercício dos brasileiros, com o estádio vazio. No jogo, os paraguaios não estarão sozinhos diante de 44 mil brasileiros. Cerca de mil torcedores percorreram 1,3 mil quilômetros, de Assunção a Porto Alegre, em 25 ônibus, para apoiar o time. Pelo menos um jogador será tratado como ídolo no Beira-Rio. O zagueiro Gamarra jogou no Internacional em 1996 e 1997 e deixou saudade entre os torcedores.