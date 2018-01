Paraguai vence a Argentina por 1 a 0 O Paraguai venceu a Argentina por 1 a 0, em Assunção, neste sábado à noite, e se manteve na quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos, cinco a mais do que seus concorrentes diretos Chile e Colômbia, que jogam somente neste domingo. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Roque Santa Cruz, ainda no primeiro tempo. A vitória quebrou um jejum histórico no confronto dos dois países: o Paraguai nunca havia vencido a Argentina nas Eliminatórias. O gol paraguaio surgiu após um vacilo da defesa adversária. O atacante Roque Santa Cruz dominou um lançamento, driblou um adversário e Heinze, ao tentar despachar a bola, chutou contra o corpo de Santa Cruz que tocou para o gol de Abbondanzieri. A Argentina pressionou atrás do empate, mas a condição de classificada ao Mundial impediu que o time do técnico Jose Pekerman apresentasse um ataque mais incisivo. No segundo tempo, o zagueiro Heinze foi expulso por jogada violenta pelo juiz brasileiro Carlos Eugênio Símon, que teve problemas para conter a violência na partida. O Paraguai ainda tem dois compromissos nas Eliminatórias: Venezuela, como visitante, e Colômbia, em casa. Já a Argentina, já classificada para o Mundial, pega Peru (em casa) e Uruguai (fora).