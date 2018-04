Paraguai vence, assume liderança e deixa Brasil em terceiro

A seleção do Paraguai venceu a do Chile por 3 a 0, em Santiago, e assumiu, nesta quinta-feira, a liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, deixando a Argentina em segundo lugar e o Brasil em terceiro. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Cabañas abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma falha da defesa. Aos 47, o zagueiro Da Silva completou de cabeça uma cobrança de escanteio. No segundo tempo, Da Silva deu números finais ao jogo, também de cabeça, aos 11 minutos. Agora, o Paraguai soma 10 pontos em quatro rodadas. A Argentina, após a derrota por 2 a 1 para a Colômbia, continua com nove, e o Brasil, que venceu o Uruguai por 2 a 1, tem sete. Brasil e Paraguai se enfrentam em junho de 2008, em Assunção, pela quinta rodada das Eliminatórias.