Paraguai vence Chile e fica entre os 4 O Paraguai venceu o Chile por 2 a 1 nesta quarta-feira, pela 13.ª rodada da chave Sul-Americana das Eliminatórias da Copa do Mundo 2006, e se garantiu entre os quatro primeiros na classificação. Os gols foram de Gustavo Morínigo e José Cardozo, para os uruguaios, e Mauricio Pinilla, para os chilenos. Agora, a Seleção Paraguaia somam 19 pontos, com 13 jogos disputados. Já o Chile, com a derrota, pára nos 14 pontos e fica embolado com Venezuela e Colômbia, todos abaixo da zona de classificação (até o quarto colocado direto, o quinto disputa uma repescagem).