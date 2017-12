Paraguai vence Chile e lidera eliminatórias O Paraguai derrotou o Chile por 1 a 0, em partida encerrada na madrugada desta quarta-feira pelas eliminatórias da Copa de 2006. O gol foi de Carlos Paredes, aos 30 minutos do primeiro tempo. A vitória deixou o Paraguai na liderança, com nove pontos (em quatro partidas); o Chile tem apenas quatro pontos. Brasil e Argentina têm sete pontos cada. A seleção chilena posicionou-se no ataque desde o início do jogo e teve duas boas oportunidades para marcar. Mas, passados alguns minutos do início da partida, a sólida defesa paraguaia armou-se bem contra o fraco ataque chileno. Depois do gol de Paredes, o Chile passou a buscar desesperadamente o empate. Porém, as repetidas - mas confusas - ofensivas do time chileno não chegaram a ameaçar a boa defesa paraguaia. E a equipe do Chile deixou o campo sob as vaias de mais de 60.000 torcedores que ocupavam o Estádio Nacional de Santiago.