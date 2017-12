Paraguai vence Chile nos acréscimos O Paraguai conseguiu nos acréscimos o gol da vitória sobre o Chile neste sábado pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2002. Aos 47 minutos do segundo tempo, Carlos Paredes cabeceou de fora da pequena área sem chances para o goleiro Vargas, que pegou um pênalti do goleiro Chilavert. O resultado deixa o time na vice-liderança, com 26 pontos, três atrás da líder Argentina. A vitória complica ainda mais a situação do Brasil, na quarta colocação, com 21 pontos. Equador é o terceiro, com 25.