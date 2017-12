Paraguai vence e se classifica na Sub-20 O Paraguai garantiu a classificação às oitavas-de-final do Mundial Sub-20 ao vencer nesta sexta-feira, pelo grupo F, a Alemanha por 2 a 0. Os gols foram marcados Dante López e Nelson Haedo. No grupo D, a Colômbia empatou com a Inglaterra sem gols e também avançou no torneio. Já no grupo E, a Costa do Marfim garantiu vaga ao empatar por 0 a 0 com os Emirados Árabes.