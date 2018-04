Paraguai vence Egito na Copa do Mundo sub-20

A seleção do Paraguai não se intimidou por atuar contra os anfitriões e derrotou o Egito por 2 a 1, nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo sub-20. O triunfo foi conquistado graças a um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo.

O Paraguai saiu em vantagem no primeiro tempo, com um gol marcado por Santander aos 27 minutos do primeiro tempo. O Egito, porém, reagiu antes do intervalo e chegou ao empate aos 38 minutos com Afroto, em cobrança de falta que causou a expulsão de Huth. O Paraguai chegou ao triunfo, mesmo com um jogador a menos, aos 49 minutos da etapa final, com Paniagua.

O triunfo paraguaio deixou a classificação do Grupo A embolada. A seleção sul-americana divide a liderança da chave com a Itália, com quatro pontos. O Egito está na terceira colocação, com três pontos. A seleção de Trinidad e Tobago ainda não pontuou.