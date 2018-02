Paraguai vence o Peru e tira liderança do Brasil no Sub-20 Graças a um gol contra aos 37 minutos do primeiro tempo, do zagueiro Jaime Huerta, a seleção paraguaia derrotou o Peru por 1 a 0, num jogo fraco pela terceira rodada do Grupo A do Campeonato Sul-Americano Sub-20. O resultado fez o Paraguai assumir a liderança da chave, além de classificá-lo para a próxima etapa. O time da casa soma agora 7 pontos em três jogos e o Brasil, segundo colocado, tem seis em dois jogos. O segundo tempo do jogo foi de baixo rendimento para as duas equipes. A emoção ficou para os minutos finais da partida. Aos 41 minutos, o ataque peruano finalizou duas vezes, mas o goleiro Hermosilla salvou o time paraguaio nos dois lances. Aos 47, o chute forte de Bogado na área terminou no goleiro Reyes, que evitou que o Paraguai aumentasse o placar. A quarta rodada acontece na noite deste sábado. O Peru enfrenta o Chile e a seleção brasileira pega a Bolívia. Os três melhores de cada grupo vão para o hexagonal final.