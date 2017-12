Paraguai vence torneio e Equador apanha As seleções continuam aproveitando o fim de semana para disputar amistosos. Em Teerã, no Irã, o Paraguai conquistou o Torneio do Irã neste domingo ao bater a Macedônia por 1 a 0, gol de Lopez. No duelo pelo terceiro lugar, o Irã venceu o Togo também por 1 a 0. Esses dois times, além do Paraguai, estão classificados para a Copa do Mundo. Outro confronto que envolveu países garantidos na Alemanha aconteceu em Quito, no Equador. E os donos-da-casa sofreram uma derrota acachapante diante da Polônia: 3 a 0, com gols de Klos, Smolarek e Mila. Ainda neste domingo, a Sérvia e Montenegro venceu a China por 2 a 0, gols de Djordjevic e Zigic. Ambos também estarão presentes no Mundial.