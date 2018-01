Paraguai vence Uruguai e se reabilita O Paraguai goleou o Uruguai nesta quarta-feira, em Assunção, por 4 a 1, o mesmo placar pelo qual fora vencido pelo Peru na estréia nas Eliminatórias. O destaque do jogo foi o atacante Cardozo, que fez três gols. O início do jogo mostrou um Uruguai rápido e incisivo, como na estréia, quando goleou a Bolívia por 5 a 0. Chevantón, Forlán e Bueno faziam uma boa partida e o gol, aos 23 minutos, fez justiça à coragem do time. Chevantón marcou cobrando falta - seu terceiro nas Eliminatórias. O empate veio em seguida, aos 26 minutos, castigando os uruguaios. Bonet cruzou da direita e Cardozo venceu os zagueiros, de cabeça. O técnico do Uruguai, Juan Ramón Carrasco, havia trocado três jogadores de defesa em relação à primeira partida para tentar neutralizar as jogadas aéreas do Paraguai. Mas não deu certo. E Paredes fez de cabeça, aos oito minutos do segundo tempo. O Uruguai foi ao ataque, abriu espaços e sofreu mais dois gols de Cardozo, que atua no Toluca, do México. "Nós jogamos com muita raiva para descontar o que havíamos sofrido contra o Peru", disse o autor dos 3 gols paraguaios. Arce criticou o modo como os uruguaios jogaram. "Eles quiseram jogar de igual para igual e perderam." Carrasco, que fez seis mudanças em relação ao time da estréia, acredita que a derrota pode trazer ensinamentos. "Temos de aprender com o resultado. Eu ficaria muito triste se tivéssemos perdido sem criar chances de gol, mas não foi isso que aconteceu. Jogamos bem, mas não evitamos o jogo aéreo dos paraguaios. As Eliminatórias estão começando e vamos em frente?, afirmou o técnico do Uruguai.