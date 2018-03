Paraguaio Amarilla apita jogo do Santos A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), designou hoje um trio paraguaio para dirigir a primeira partida das semifinais da Copa Libertadores da América, entre Santos e Independiente de Medellín, quarta-feira, no Morumbi. O árbitro da partida será Carlos Amarilla, auxiliado por Miguel Giacomuzzi e Nelson Cano. A Conmebol não definiu o trio para o outro jogo semifinal, entre Boca Juniors e América de Cáli, que se enfrentarão no dia 11.