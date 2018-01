Paraguaio apitará Brasil x Chile A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou, nesta quinta-feira, os trios de arbitragem para os jogos da 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Os confrontos acontecerão nos dias 3 e 4 de setembro. O paraguaio Carlos Amarilla será o árbitro da partida do Brasil contra o Chile, no dia 4, em Brasília. Dois brasileiros comandarão jogos importantes: o gaúcho Carlos Eugênio Símon aitará Paraguai x Argentina, em Assunção; e o mineiro Márcio Resende de Freitas comandará Venezuela x Peru, em Maracaibo. Nas duas partidas restantes, a arbitragem será argentina. Horacio Elizondo trabalhará no confronto entre Uruguai e Colômbia, em Montevidéu, e Héctor Baldassi será o árbitro de Bolívia e Equador, em La Paz.