Paraguaio deve estrear domingo no Fla O atacante paraguaio César Ramirez deixou o Cerro Porteño, onde era ídolo, para se aventurar por quatro meses no Flamengo. O tempo curto de contrato é inversamente proporcional à vontade de entrar para a lista de jogadores de seu país que fizeram história na equipe carioca, a exemplo do volante Modesto Bria, do zagueiro Francisco Reyes e do atacante Jorge Benitez. "Sempre tive um sonho de jogar no Boca Juniors, da Argentina, ou no Flamengo. O desejo virou realidade e tomara que as coisas dêem certo", declarou Ramirez, conhecido em sua terra natal como ?El Tigre?, pela garra mostrada em campo. "Adoro esse apelido e espero carregá-lo até o fim da carreira." Eleito o melhor jogador do Campeonato Paraguaio de 2004, quando fez 21 gols pelo Cerro Porteño, Ramirez também quer apagar a fama de boêmio. "Estou amadurecido. Tenho certeza que se eu jogar bem, vocês da imprensa não vão falar de minha vida privada. Podem ter certeza que não vou dar motivos", garantiu o atacante, durante sua apresentação oficial nesta segunda-feira na Gávea. Sobre seu estilo de jogo, Ramirez disse que é um atacante versátil. "Me adapto de acordo com a característica de meu companheiro. Se ele jogar fixo na área, me movimento mais pelo lados do campo e vice-versa", explicou o paraguaio, que deve estrear contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. A má fase do Flamengo no Campeonato Brasileiro - ocupa a zona do rebaixamento - não o assusta. "Estou acostumado com pressão. Quero tirar a equipe dessa situação", avisou Ramirez, que pedirá à comissão técnica para vestir a camisa 7. "É um número que me dá sorte", revelou.