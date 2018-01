Paraguaio é apresentado no Flamengo O atacante paraguaio Ramirez - chamado em seu país de ?El Tigre? - foi apresentado nesta segunda-feira como o mais novo reforço do Flamengo para o restante da temporada. O jogador assinou contrato de quatro meses com o clube carioca, mas disse que pretende ficar na Gávea por muito tempo. Eleito o melhor atacante do Campeonato Paraguaio em 2004, quando marcou 21 gols pelo Cerro Porteño, Ramirez garantiu que não chegou ao Rio para passear. Diz que vai apagar a fama de boêmio. ?Isso é coisa do passado. Já estou amadurecido. Tenho certeza que se eu jogar bem, vocês da imprensa não vão falar de minha vida privada. Podem ter certeza que eu não vou dar motivos?, afirmou ele. A estréia de Ramirez ainda não está definida, mas é provável que ocorra já no domingo, na partida do Flamengo contra o Santos, na Vila Belmiro.