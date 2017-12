Paraguaio é eleito o jogador mais bonito da Copa do Mundo O atacante paraguaio Roque Santa Cruz foi eleito o jogador mais bonito da Copa do Mundo, de acordo com pesquisa realizada pelo jornal alemão Die Welt. Em seguida, aparecem na lista o espanhol Raúl, os portugueses Luis Figo e Cristiano Ronaldo e o francês Thierry Henry. Entre as esposas ou companheiras de jogadores, a que ocupou o primeiro lugar é Eva González, a namorada do goleiro espanhol Iker Casillas. A esposa de Raúl, Mamen Sanz, assim como o marido, ocupa a segunda posição. Neste quesito, duas brasileiras estão bem colocadas: as modelos Carolina Celico, esposa de Kaká, e Raica Oliveira, namorada de Ronaldo, ocupam a quarta e quinta posições, respectivamente. Roque Santa Cruz, jogador do Bayern de Munique, é um "sex-symbol" na Alemanha, onde já virou até tema de uma música de um grupo pop local chamada "Ich Roque" ("Eu, Roque"), sobre seu talento nos gramados e no visual.