Paraguaio é o maior artilheiro de 2003 O atacante paraguaio Cardozo, do Toluca do México, foi eleito nesta segunda-feira o maior artilheiro de 2003 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), ao marcar 58 gols em um campeonato nacional. ?El diablo? como é conhecido, conquistou ainda o prêmio de goleador mais efetivo do ano anterior, com a média de 1,381 gol por partida, a maior desde 1975. Na segunda colocação aparece o uruguaio Claudio Fabían Ciccia, do Deportivo Cartaginés, com 39 gols, seguido do sérvio Mateja Kezman, do PSV Eindhoven, com 35. Artilheiro do Brasileiro 2003, Dimba, do Goiás, está em quinto, com 31 gols.