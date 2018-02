Paraguaio morre em treino; suspeita é de embolia O jogador paraguaio Sixto Rojas, de 26 anos, morreu nesta quarta-feira, após sofrer uma parada cardíaca durante um treino do Atlético Trinidense - clube que acaba de chegar à primeira divisão do futebol do país. Rojas passou mal no treinamento e ainda chegou a ser levado para o hospital San Jorge, informaram rádios de Assunção. O próprio técnico do Trinidense, o ex-comandante da seleção paraguaia Raúl Vicente Amarilla, transportou Rojas de carro até o hospital. O volante já havia defendido o Olimpia e o 12 de Octubre - ambos do Paraguai.