Paraguaio pode voltar ao Fla no domingo O atacante César Ramirez, mais conhecido como El Tigre, treinou bem, nesta sexta-feira, na Gávea, mas ainda não sabe se reforçará o Flamengo na partida de domingo contra o São Paulo, no estádio Luso-Brasileiro. Ele fez dois gols e se movimentou com desenvoltura. Seu discurso, porém, é de precaução. Há menos de um mês, ele foi submetido a cirurgia no joelho e não se sente bem fisicamente. ?Estou melhorando mais rápido do que esperava, mas não dá para dizer se vou jogar?, declarou Ramirez, ciente de que a torcida confia em seu futebol para que o Flamengo não retorne à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. ?A responsabilidade é grande?. Apitaço ? A torcida rubro-negra fará um barulho ensurdecedor com o intuito de tirar a concentração dos atletas do São Paulo quando estes tiverem a posse de bola. A diretoria providenciou, nesta sexta, a compra de 5 mil apitos, que serão distribuídos na entrada do estádio.