Paraguaio Zeballos garante não temer pressão no Botafogo

RIO - Regularizado pelo Botafogo quando a fase de inscrições na Copa Libertadores já estava encerrada, o paraguaio Zeballos não pôde defender o time na competição continental. O atacante, porém, se tornou uma das esperanças da equipe neste início de Campeonato Brasileiro e espera não decepcionar o torcedor botafoguense. Assim, garante não temer a pressão, mesmo com o momento turbulento do clube.

"Existe uma expectativa grande, mas eu me sinto bem tranquilo. Trato de manter a calma, trabalhar bem nos treinos e ajudar os meus companheiros. Temos um plante de vinte e cinco a trinta jogadores e todos estão prontos para jogar a qualquer momento", comentou.

Zeballos entrou no intervalo da estreia do time no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 0 para o São Paulo no Morumbi. Mesmo assim, ele acredita que o Botafogo mudou a sua postura na etapa final.

"Todos que estão dentro da equipe procuram fazer o melhor possível dentro de campo. O resultado não foi bom para uma estreia, mas eu penso que a mudança de atitude no segundo tempo foi muito boa. Voltamos para buscar o gol, mas um contra-ataque acabou dificultando a nossa reação", disse.

O paraguaio espera ter chance no jogo de domingo contra o Internacional e pediu paciência ao torcedor com o técnico Vagner Mancini, recém-contratado pelo Botafogo. "Penso em retribuir o esforço que foi feito por mim. O que posso fazer é me dedicar em cada treino e em cada partida realizar um bom trabalho. Infelizmente não estava na lista da Copa Libertadores, mas agora espero ajudar a equipe. Não atuamos bem na estreia, mas temos que ter paciência", afirmou.