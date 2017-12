Paraguaios e checos vencem na Sub-20 República Checa e Paraguai ganharam seus jogos nesta quinta-feira e garantiram vaga nas quartas-de-final do Campeonato Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Argentina. Agora, paraguaios e checos irão se enfrentar no domingo, na luta pela classificação para a semifinal do torneio. Nesta quinta-feira, pelas oitavas-de-final, a República Checa venceu a Costa Rica por 2 a 1, na cidade de Salta. Petr Musil e Tomas Jun marcaram os gols dos checos, enquanto Erick Scott descontou para o adversário. Em Mendoza, o Paraguai derrotou a Ucrânia por 2 a 1 e também se classificou. Benítez e González fizeram os gols paraguaios e Byelik marcou para os ucranianos, já nos acréscimos do segundo tempo.