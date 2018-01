Paraguaios estão com medo de Robinho O treinador do 12 de Octubre, do Paraguai, Alicio Solalinde, desconhece o atual time do Santos, que só viu jogar no fim do ano passado, quando assistiu, pela TV, às transmissões da decisão do Campeonato Brasileiro de 2002. "É toda uma incógnita para nós o rendimento do Santos, mas, como toda equipe brasileira, deve ser muito técnica." Solalinde tem poucas informações sobre o adversário de amanhã, mas o pouco que pôde ver da equipe não lhe deixou nada tranqüilo. "Se me guiar pelo que vi em dezembro, teremos de tomar várias precauções com Robinho, um elemento explosivo quando vai em direção ao gol", analisou. Os paraguaios, na verdade, se dão por satisfeitos se arrancarem um empate na partida de amanhã na Vila Belmiro. Jogando fora de casa, a equipe do 12 de Octubre, que venceu em sua estréia o modesto equatoriano El Nacional, por 2 a 0, depende da inspiração da estrela da equipe, o experiente Walter Avalos, que jogava no Olimpia na conquista da Libertadores do ano passado. O zagueiro José Mendieta é outro destaque do time.