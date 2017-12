Paraguaios querem vencer para homenagear Gamarra Além de se redimir da eliminação na Copa do Mundo, o Paraguai quer vencer Trinidad e Tobago, nesta terça-feira, às 16 horas (Brasília), em Kaiserslautern, como tributo ao capitão Gamarra, que se aposenta da seleção após o torneio. ?Não quero deixar o campo de cabeça baixa?, disse. O Mundial da Alemanha não deixará saudades em Gamarra. O zagueiro do Palmeiras marcou o gol contra que decretou a derrota na estréia para a Inglaterra, por 1 a 0. O Paraguai perdeu também para a Suécia, novamente por 1 a 0. Com a saída de Gamarra, a tarja de capitão deve ser herdada pelo também zagueiro Cáceres.