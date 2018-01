Paraíba marca, mas o Hertha é goleado O Kaiserslauten manteve a liderança da Bundesliga - o campeonato alemão de futebol - ao golear hoje o Hertha Berlin, do brasileiro Marcelinho Paraíba, que marcou o gol de honra do seu time, por 4 a 1. Um dos gols do Kaiserslauten também foi marcado por brasileiro: o meio-campo Lincoln. Com o resultado, o time dirigido por Andi Brehme soma agora 21 pontos, cinco a mais do que o vice-líder, o Bayer Munique, derrotado nesta rodada pelo modesto Energie Cottbus, por 3 a 0. O clássico entre o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund terminou empatado em 1 a 1. A partida foi realizada em Dortmund. Em campo, vários brasileiros. Pelo Borussia, Amoroso, autor do primeiro gol do jogo, Dedê e Evanílson. Pelo Bayer, Lúcio e Zé Roberto. Dimitar Berbatov marcou para o Bayer. Eis os resultados da sétima rodada: VfB Stuttgart 2, Hansa Rostock 1; Energie Cottbus 0, Bayern Munique 3; SC Freiburg 2, Schalke 04 0; Borussia Dortmund 1, Bayer Leverkusen 1; Hamburg SV 0, Werder Bremen 4; Colonha 1, Nuremberg 2; Kaiserslautern 4, Hertha Berlin 1. A rodada será complementada neste domingo com dois jogos: Munich 1860 x Wolfsburg e Borussia Moench x St. Pauli.