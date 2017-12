Paraíba marca na vitória do Hertha Marcelinho Paraíba foi o destaque da vitória por 3 a 0 do Hertha Berlim sobre o Borussia Moenchengladbach, neste domingo, no fechamento da 12ª rodada do Campeonato Alemão. O atacante brasileiro abriu o placar aos 12 minutos e deu bastante trabalho à defesa adversária até ser substituído aos 22 minutos do segundo tempo. O jogador saiu antes do fim da partida para poder viajar para o Brasil e se juntar à seleção brasileira, que na quarta-feira enfrenta a Bolívia pelas eliminatórias da Copa. Foi o sexto gol de Paraíba, que é o quarto artilheiro da competição, junto do também brasileiro Amoroso, do Borussia Dortmund. Burick e Preetz marcaram os outros dois gols do Hertha, que subiu para o sexto lugar na classificação, com 20 pontos. A liderança é do Bayern de Munique, que no sábado venceu o Hamburgo por 3 a 0. No outro jogo deste domingo, o Friburgo derrotou o Energie Cottbus por 3 a 1.