Paralisação vira chacota no Interior A rotina de trabalho dos clubes do interior não foi alterada, a ponto das discussões sobre o Estatuto de Torcedor ficarem num segundo plano. Dirigentes e técnicos se concentram, de modo absoluto, no seus jogos de final de semana tanto pela Série A como pela série B do Campeonato Brasileiro. "Não quero nem falar nada, porque no fundo são todos meus amigos. Mas acontece cada coisa fora de campo, que é brincadeira..." comentou o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, que não costuma medir suas palavras e esconder suas opiniões. Ele até gostou quando soube da ameaça do Vasco da Gama de não entrar em campo, sábado, em São Januário. "Já tiraram quatro pontos nosso, então seria bom ganhar uns pontinhos sem muito esforço", brincou. A direção da Ponte evitou comentários, uma vez que teme sofrer mais represálias. Os dirigentes consideram que o time está sendo perseguido pelo Clube dos 13, depois que lutou pela redistribuição mais justa das cotas de televisão. José Macia, o Pepe, técnico do Guarani, ironizou a situação: "Minha preocupação é com o Fortaleza(adversário de domingo em Campinas). Se eu perder o jogo fico com meu cargo ameaçado". O presidente José Luis Lourencetti confirmou que, desde o início, sabia que "não ia se mudar nada". Ele já tinha confirmado a participação de seu time na rodada, baseado nos compromissos com a televisão e com os torcedores, uma vez que o clube vendeu mais de mil carnês para sua torcida. Na Série B, o elenco do Mogi Mirim recebeu a ordem do presidente Wilson Fernandes de Barros para pensar apenas no jogo contra o CRB, sábado, em Maceió. O presidente do Paulista, Eduardo Palhares, fez críticas à nova legislação mas também pediu ao técnico Zetti que acertasse o time para o jogo contra o América Mineiro, nesta sexta-feira. A diretoria do Marília ignorou toda a confusão e se preocupou em chamar seus torcedores para apoiar o time na defesa da liderança contra o Joinville, sábado, em casa. José Mário Pavan, presidente do União São João de Araras e secretário geral do FBA (Futebol brasil Associados) já expôs sua posição contrária às medidas mais emergentes que constam no Estatuto do Torcedor, mas só fala agora em colocar seu time numa posição melhor dentro da Série B. O União é o lanterna com quatro derrotas. "Se o situação não mudar, eu estou morto".