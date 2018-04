Paraná abre 2 a 0 no 1º tempo e vence ABC fora de casa

JOÃO PESSOA - O Paraná mostrou que vai brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Aproveitando as oportunidades criadas e não dando espaço para o adversário, o time ganhou do ABC, por 2 a 0, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela primeira rodada. A partida não foi realizada em Natal porque o time potiguar perdeu um mando de campo devido aos incidentes no clássico contra o América-RN no ano passado.

Com gols de Rubinho e Ronaldo Mendes, ambos no primeiro tempo, o Paraná somou seus primeiros três pontos nesta Série B e terminou a primeira rodada na terceira colocação, atrás apenas de Chapecoense e Joinville. Já o ABC segue sem pontuar, como 18º colocado.

O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Paraná, que aproveitou as chances criadas para abrir uma boa vantagem. Aos 33 minutos, Rubinho recebeu de Lúcio Flávio, dominou e bateu. A bola desviou no meio do caminho e surpreendeu o goleiro Lopes.

Quatro minutos depois, Roniery deu grande lançamento para Ronaldo Mendes, que ganhou na velocidade de dois zagueiros, chapelou o goleiro e completou. O ABC sentia falta de um meia armador, principalmente porque Giovani era figura nula em campo.

O ABC voltou do intervalo pressionando e teve uma boa oportunidade com Rodrigo Silva, mas Luis Carlos fez grande defesa e espalmou para escanteio. Depois disso, o time potiguar não mostrou poder de reação e voltou a ser dominado pelo Paraná, que poderia ter marcado o terceiro em pelo menos três lances. Em um deles, Paulinho soltou a bomba e acertou o travessão.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela segunda rodada. O ABC enfrenta o Sport, às 19h30, na Ilha do Retiro. Às 15 horas, o Paraná recebe o São Caetano, no Estádio Érton Coelho de Queiroz, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 x 2 PARANÁ

ABC - Lopes; Renato, Vinícius, Leandro Cardoso e Lino; Leandro Santos, Mateus (Alvinho), Bileu e Geovani (Jean Carioca); Vanderlei (Rafael Santiago) e Rodrigo Silva. Técnico: Paulo Porto.

PARANÁ - Luis Carlos; Roniery, Anderson, Brinner e Paulinho; Ricardo Conceição, Cambará (Gilson), Lúcio Flávio, Rubinho (Fernando Gabriel) e Ronaldo Mendes (Carlinhos); Reinaldo. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Rubinho, aos 33, e Ronaldo Mendes, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mateus e Rafael Santiago (ABC).

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).