Paraná acredita em retrospecto Depois de experimentar a péssima sensação de segurar a lanterna do Campeonato, o Paraná Clube tenta neste sábado, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, se afastar de vez da zona de rebaixamento e conquistar sua segunda vitória consecutiva na competição. O Paraná tem um bom retrospecto contra o Rubro-Negro, time que venceu nas últimas sete partidas. Caso cumpra a regra, o Paraná poderá terminar a rodada em 19o lugar. Apesar do otimismo, o técnico Gilson Kleina terá os desfalques de Axel, Edinho e Goiano, vetados pelo departamento médico. Apesar do princípio de crise que afetou o clube no início da semana, o diretor de futebol José Domingos acredita na recuperação do time. "O treinador será mantido no cargo, sabemos das dificuldades que ele enfrenta e não pode ser culpado pela má fase. A goleada sobre o Vitória deixou todo o grupo motivado e o astral está cada vez melhor".