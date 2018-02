Paraná acredita ter unido o grupo Depois de oito dias longe de Curitiba, concentrados em Piratuba (SC), os jogadores do Paraná Clube esperam ter conseguido unir o grupo para a seqüência do Campeonato Brasileiro. O primeiro teste será neste sábado, diante dos torcedores, no estádio Pinheirão, contra o Botafogo, às 16 horas. "A união está estampada no rosto de cada um, a determinação, a garra e a vontade de trabalhar", disse o goleiro Flávio. "Agora é procurar pôr em prática." Pelo menos uma mudança tática poderá ser notada pelos torcedores, com o avanço de Fernando, que sai do meio-de-campo para atuar ao lado de Galvão no ataque. "Estou pronto para ajudar sempre e como for necessário", avisou o jogador. Ele ocupará o lugar de Wellington Paulista, que vem se recuperando de contusão. O zagueiro Gelson Baresi faz sua estréia no Brasileiro.