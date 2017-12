Paraná afunda ainda mais o Grêmio Com gol de Vicente aos 47 minutos do segundo tempo, o Paraná venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, em Curitiba. A derrota empurrou o time gaúcho mais um pouco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na lanterna, o Grêmio soma apenas 35 pontos e já não vence há 6 rodadas. E o Paraná, também ameaçado com 44, respira um pouco mais aliviado, por deixar a zona de rebaixamento. O Paraná começou pressionando. Logo aos 5 minutos, Cristian cobrou falta e bola bateu no travessão. Mas, aos poucos, o Grêmio conseguiu equilibrar a partida. E Bruno perdeu boa chance aos 22, depois de cruzamento de Christian. Aos 28 minutos, Capone colocou a mão na bola dentro da área: pênalti para o Paraná. Mas o meia Marcel chutou por cima da trave, desperdiçando a chance de abrir o placar. Na volta do segundo tempo, aos 4 minutos, Galvão perdeu outra chance para o Paraná depois de driblar o goleiro Tavarelli: o zagueiro Capone conseguiu salvar. Depois disso, começou a se destacar o goleiro Flávio, que evitou o gol do Grêmio. Ele fez boas defesas, em finalizações de Christian, Cláudio Pitbull e Claudiomiro. O castigo do Grêmio veio nos acréscimos, quando, aos 47 minutos, Vicente chutou de fora da área e fez 1 a 0. Apesar da situação crítica do Grêmio, o técnico Cláudio Duarte manteve a calma. "Nosso time se doou em campo, fez o possível e tivemos bolas tiradas em cima da linha. Pelo o que a quipe produziu em campo não merecíamos a derrota, mas futebol é resultado e hoje não conseguimos isso", afirmou.