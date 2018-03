Paraná anuncia acerto com o técnico Rogério Micale, campeão olímpico em 2016

Sem clube desde que foi demitido do Atlético Mineiro em setembro do ano passado, Rogério Micale está novamente empregado. Neste sábado, a diretoria do Paraná anunciou o acerto com o campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016 pela seleção brasileira.

A direção tricolor estava em busca de um novo treinador desde a saída de Wagner Lopes na semana passada. Nomes como Osmar Loss (auxiliar de Fábio Carille no Corinthians) e Fabiano Soares (ex-Atlético Paranaense) foram sondados, mas o clube optou por fechar com Rogério Micale, que será apresentado oficialmente nesta segunda-feira.

O treinador de 48 anos chega justamente quando o Paraná vive um momento delicado devido à eliminação precoce na segunda fase da Copa do Brasil para o Sampaio Corrêa e o desempenho ruim no primeiro turno do Campeonato Paranaense.

O principal objetivo do clube neste ano, porém, é a manutenção na elite do Campeonato Brasileiro, onde retorna depois de 10 anos. Esse será o grande desafio de Rogério Micale, que vai estrear no dia 4 de março contra o Cianorte, fora de casa, pela primeira rodada do returno do Estadual.