Paraná anuncia Roniery, ex-Mogi-Mirim, como reforço para a Série B

SÃO PAULO - O Paraná Clube, que se prepara para disputar a Série B, apresentou o lateral-direito Roniery como seu novo reforço na manhã desta quinta-feira. O jogador, que pertencia ao Sampaio Corrêa e jogou o último Paulistão pelo Mogi-Mirim, foi adquirido em definitivo pelo clube.

Campeão da Série D do ano passado pelo Sampaio Corrêa e um dos destaques do Mogi-Mirim na campanha que levou o time às semifinais do Campeonato Paulista, Roniery chegou a interessar ao Vasco, mas acabou optando pelo clube da capital paranaense. Ele será treinado por Dado Cavalcanti, eleito o melhor técnico do Paulistão treinando o próprio Mogi.