Paraná apenas cumpre tabela Jogando apenas para cumprir tabela, o Paraná nem mesmo levará todos os jogadores titulares para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional neste domingo. O goleiro Flávio, o volante Beto e o atacante Galvão já estão em férias. Para Galvão, inclusive, a perspectiva é de que nem volte a se reapresentar ao Paraná, em razão do interesse que outros clubes manifestaram em sua contratação. Aliás, a formação do time para o próximo ano é um assunto bem mais recorrente do que o próprio jogo contra o Internacional. O desmanche será inevitável. Além de Galvão, o Paraná deve perder os meias Cristian e Canindé, os defensores Etto e Edinho e o atacante Marcel. Com 54 pontos, o Paraná está em 14º lugar no Campeonato Brasileiro e, além de não correr risco de rebaixamento, não aspira mais nada.