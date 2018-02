Paraná arranca empate com J.Malucelli pelo Paranaense Mesmo jogando diante da sua torcida, o Paraná sofreu para arrancar um empate com o J.Malucelli por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Pinheirão, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. O resultado deixou a equipe dirigida pelo treinador Zetti na quarta colocação do Estadual, com quatro pontos, dois a mais que o rival, que ocupa o oitavo posto. Após a vitória sobre o Iraty por 2 a 1 na estréia, o comandante da equipe curitibana resolveu fazer sete alterações para o jogo desta quarta. No entanto, quem saiu na frente foram os visitantes, aos 9 minutos do segundo tempo. O lateral Cassiano cobrou escanteio da direita e Gustavo, sem marcação, cabeceou para o fundo das redes. O Paraná só conseguiu chegar ao empate aos 38. O atacante Lima recebeu um passe na entrada da área e chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Luis Gustavo. ?Fizemos uma boa partida, mas deixamos nos prender na marcação deles?, disse Lima após o término do confronto. Já o Atlético Paranaense foi surpreendido pelo Rio Branco, de Paranaguá, e perdeu por 1 a 0 diante da sua torcida, na Arena da Baixada. O gol do time do litoral foi marcado por Lúcio Flávio, aos 26 minutos do primeiro tempo. Os jogadores da equipe atleticana, que segue sem vencer há dez jogos - o último triunfo foi sobre o Vasco no Brasileirão, no dia 1º de novembro -, foram vaiados ao deixarem o gramado. O Coritiba foi a Maringá e empatou com o Engenheiro Beltrão por 1 a 1, no Estádio Willie Davis. Hugo, aos 35 do primeiro tempo abriu o placar, e Marcelo empatou para os anfitriões na etapa final. Já o Adap segue invicto ao superar o Iguaçu por 1 a 0. O time de Maringá lidera o Paranaense com seis pontos, assim com o Rio Branco. CAMPEONATO PARANAENSE 2.ª rodada Portuguesa 1 x 1 Cascavel Nacional 1 x 3 Iraty Engenheiro Beltrão 1 x 1 Coritiba Atlético-PR 0 x 1 Rio Branco Cianorte 2 x 3 Londrina Galo/Adap 1 x 0 Iguaçu J. Malucelli 1 x 1 Paraná Clube Classificação: 1.º - Adap, 6 pontos; 2.º - Rio Branco, 6; 3.º - Londrina, 4; 4.º - Paraná, 4; 5.º - Paranavaí, 3; 6.º - Iraty, 3; 7.º - Cianorte, 3; 8.º - J.Malucelli, 2; 9.º - Portuguesa, 2; 10.º - Cascavel, 1; 11.º - Engenheiro Beltrão, 1; 12.º - Atlético Paranaense, 1; 13.º - Coritiba, 1; 14.º - Roma, zero; 15.º - Nacional, zero; 16.º - Iguaçu, zero.