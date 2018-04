Paraná arranca empate com Ponte Preta no final Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, o Paraná arrancou um empate por 3 a 3 com a Ponte Preta, neste sábado, em partida disputada no Estádio Moisés Lucarelli, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.