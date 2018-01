Paraná: Atlético reassume a liderança Não durou muito tempo a liderança do Londrina no Campeonato Paranaense. O Atlético-PR venceu o Iraty por 2 a 0 neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR) e, com o tropeço do Londrina, que empatou por 2 a 2 contra o Império, reassumiu a liderança do grupo B com dez pontos. O Rubro-Negro venceu com gols de Denis Marques, aos três minutos, e Edson, contra, ampliou aos 32 minutos do segundo tempo. A partida foi bem movimentada e o gol de Denis, logo aos três minutos, desmontou o esquema armado pelo técnico Gilson Kleina. Apesar disso, a equipe do interior, que estava invicta, equilibrou as jogadas e teve chances de empatar, antes de Edson, ao tentar cortar um cruzamento, mandar para suas próprias redes. Na segunda etapa, o Iraty começou pressionando, mas os dois times sentiram o cansaço e diminuíram o ritmo. No final da partida, Denis ainda teve a chance de ampliar, mas perdeu o gol. Para o zagueiro Marcão, o time deve melhorar no decorrer da competição. "Vamos ganhar mais entrosamento e melhorar o nosso rendimento", disse. A diretoria anunciou também o empréstimo do zagueiro Alessandro Lopes para o Grêmio.