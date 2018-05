Paraná avança na Copa do Brasil; Criciúma é eliminado

CURITIBA - Mais dois clubes garantiram suas vagas na segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira à noite, pelos jogos de volta, Paraná e Londrina carimbaram seus passaportes para continuarem na competição, que vai dar ao campeão uma vaga na Copa Libertadores de 2015. Contando com o Flu, que eliminou o Horizonte-CE, já são 25 classificados e 10 confrontos definidos.

O time carioca, que goleou por 5 a 0, descontando a derrota na ida, por 3 a 1, vai enfrentar o Tupi, de Juiz de Fora (MG). Em Curitiba, o Paraná venceu o São Bernardo, por 3 a 1, chegando a um agregado de 4 a 2, uma vez que na ida o placar foi 1 a 1. Agora o time paranista vai enfrentar a Ponte Preta, seu rival na Série B.

Já o surpreendente Londrina foi até Criciúma e perdeu por 2 a 1, mas com o gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo por Bidía, ficou com a vaga. O time do norte do Paraná, que decide o campeonato estadual contra o Maringá, vai pegar o Barueri na próxima fase.