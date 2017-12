Paraná bate Cruzeiro e sobe para 7.º O Cruzeiro jogou melhor que o Paraná, sobretudo no primeiro tempo, mas não conseguiu vencer o goleiro Flávio, melhor jogador em campo, e perdeu por 2 a 0, neste domingo, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Ambos estão garantidos para a disputa da Copa Sul-Americana, mas o resultado fez com que o time mineiro caísse do sexto para o oitavo lugar, enquanto o Paraná subiu para o sétimo. Na rodada final, o Cruzeiro recebe o São Caetano e o Paraná joga, no Rio de Janeiro, contra o Vasco. Os dois times entraram mostrando bastante disposição. Para o Paraná, que conhecia o gramado e tinha o apoio da torcida, o entusiasmo era maior. Mas durou até os 20 minutos. A partir daí, inexplicavelmente o time segurou o freio, progredindo com lentidão demasiada. O Cruzeiro, ao contrário, passou a dominar o meio-de-campo e a avançar com rapidez em direção ao gol adversário. Os chutes eram constantes, mas encontravam o goleiro Flávio em boa tarde. Quando parecia que o jogo se arrastaria para o empate sem gols, o Paraná conseguiu um ataque eficiente e no cruzamento, aos 17 minutos, Beto marcou o primeiro gol. O time continuou na pressão, conseguindo o segundo gol aos 24 minutos com Fernando Gaúcho. O Cruzeiro, que vinha jogando melhor que o adversário, encolheu-se depois dos dois gols, sentindo a marcação do time da casa. E cedeu um pênalti aos 36 minutos, defendido pelo goleiro Fábio.