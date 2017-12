Paraná bate Fluminense por 2 a 0 O Paraná interrompeu uma seqüência de cinco jogos sem vitória e venceu o Fluminense por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Willie Davis, em Maringá (PR). Os gols foram marcados por Marquinhos aos quatro minutos do primeiro tempo e Renaldo aos 49 da etapa final. Com o resultado, o Paraná chega aos 39 pontos, e o Fluminense continua com 27, próximo da zona de rebaixamento. O técnico Edu Marangon colocou seu time à frente e no início da partida, em jogada ensaiada, o Paraná abriu o placar. Em um rápido contra-ataque Valentim cruzou para Marquinhos marcar de cabeça aos quatro minutos. O Fluminense, que tinha apenas um atacante na frente, foi dominado durante todo o primeiro tempo, fraco tecnicamente. O técnico Joel Santana mexeu no segundo tempo e colocou Joãozinho no lugar do ala Jancarlos. A mudança deixou o time carioca um pouco melhor e quase chegou ao empate com Sorato, aos 37, em uma bola defendida por Flávio. Nos acréscimos, Rodrigo Silva invadiu a área e foi deslocado por César. Aos 49, Renaldo cobrou o pênalti com perfeição sem chances para Kléber. O atacante Renaldo, artilheiro da equipe, saiu satisfeito com a reação do time. ?Precisávamos vencer e conseguimos um bom resultado contra uma equipe com tradição, apesar do mau momento que passa."