Paraná bate o Atlético na Arena e é finalista do Paranaense O Paraná venceu o Atlético Paranaense por 3 a 1, Neste domingo à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, e decide o Campeonato Paranaense contra o Paranavaí, que empatou com o Coritiba por 1 a 1. Na primeira partida, o Paraná Clube tinha conseguido um empate por 0 a 0. Nas finais, o time da capital tem a vantagem do empate e de jogar a segunda partida em Curitiba. O primeiro jogo será no próximo domingo, no Estádio Waldemiro Vagner, em Paranavaí, no noroeste do Estado. O clássico começou com muita movimentação e o Atlético procurando o gol com mais insistência. No entanto, o Paraná fechava-se muito bem. A pressão atleticana levou o nervosismo à defesa do Paraná e Neguette acabou fazendo pênalti sobre Ferreira. Na cobrança, aos 31 minutos, Alex Mineiro marcou seu 17º. gol no campeonato. O domínio do Atlético teve um grande revés aos 37 minutos, quando Netinho foi expulso após segurar um adversário pela camisa, quando já tinha cartão amarelo. Repetia-se o que aconteceu no primeiro jogo, quando teve expulso o zagueiro João Leonardo no primeiro tempo. Como naquela ocasião, o Paraná colocou pressão sobre o time da casa. "Temos que jogar contra tudo e contra todos", reclamou o zagueiro atleticano Marcão, referindo-se ao juiz Héber Roberto Lopes. O Paraná aproveitou-se de ter um jogador a mais e foi para cima do Atlético no segundo tempo. As chances de empate foram aparecendo uma atrás da outra, mas o goleiro Guilherme, que substituía o suspenso Cléber, mostrava muita segurança e elasticidade. No entanto, aos 17 minutos não conseguiu segurar. Ele até defendeu o primeiro chute, mas no rebote Lima mandou para o gol. E foi no contra-ataque rápido, que Alex marcou o segundo, aos 36 minutos, encaminhando o time para as finais. A confirmação veio aos 49 minutos, com Rogério Corrêa marcando contra.