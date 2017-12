Paraná bate o Paysandu em Curitiba O Paysandu não conseguiu converter em gols as boas chances criadas sobretudo no primeiro tempo e complicou sua situação no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Paraná Clube, neste domingo, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. O time paraense permanece no grupo dos possíveis rebaixados, com 38 pontos, enquanto o Paraná foi para o 6º lugar, com 57 pontos. De quebra, Borges marcou seu 19º gol chegando próximo de Robson, do Paysandu, que tem 21, na disputa pela artilharia. Foi um jogo bem movimentado. Os dois times iniciaram com muita vontade ofensiva. O Paraná porque jogava em casa e tinha a força dos torcedores a impulsioná-lo. O Paysandu porque, mesmo tendo um time tecnicamente inferior, aproveitava-se da falta de marcação no meio-de-campo adversário e podia realizar contra-ataques perigosos, criando as melhores chances de marcar gols. O técnico Luiz Carlos Barbieri percebeu o problema e voltou para o segundo tempo com Beto no lugar de Maicosuel. Deu certo. Na pressão o Paraná chegou ao primeiro gol. Aos 6 minutos, Marcos subiu mais que os adversários e cabeceou após cruzamento de Neto. Com a marcação recomposta no meio-de-campo, o time paranaense começou a sufocar o Paysandu e aos 17 minutos Borges ampliou.