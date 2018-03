Paraná busca 1º vitória fora de casa Que tem força dentro do Pinheirão, em Curitiba, o Paraná Clube já demonstrou. Afinal, a invencibilidade dura quatro anos. Mas agora o time pretende demonstrar que também pode vencer fora de seus domínios. A oportunidade de conseguir a primeira vitória fora de casa, o Paraná Clube terá neste domingo, às 18 horas, contra o São Paulo no Morumbi. E promete ir para o ataque. "Uma postura defensiva contra o São Paulo seria suicídio", adverte o técnico Cuca. "Não podemos pensar apenas em nos defender." Sexta-feira Cuca perdeu o atacante Renaldo, um dos destaques ofensivos da equipe. O jogador teve agravamento de um quadro de hemorróida e precisou realizar drenagem. Para seu lugar foi chamado Flávio Guilherme, que já teve algumas oportunidades este ano. "Não muda muita coisa", acredita o técnico. "Perdemos a experiência do Renaldo, um definidor, um oportunista, mas o Flávio é mais jovem, tem mais movimentação." A outra alteração é a entrada de Émerson no lugar de Goiano, que sentiu uma contusão no ombro. Com um toque de bola mais qualificado, o jogador terá a responsabilidade de iniciar os contra-ataques para surpreender a equipe paulista na velocidade. A boa colocação no campeonato - 5º lugar, com 14 pontos - é garantida, segundo o técnico, graças à "humildade" com que os jogadores têm encarado as partidas. "Eu sempre digo que, com arroz e feijão todo dia, não se passa fome nunca." Para ele, o "momento" do Paraná é melhor que o do São Paulo. "Mas dentro de campo as coisas podem se inverter se a gente não se impor", afirma.