Paraná busca 1ª vitória fora de casa Time com bom aproveitamento nos jogos dentro de casa, que lhe garante o quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube tenta neste domingo, às 16 horas, contra o Paysandu, em Belém (PA), a primeira vitória fora de seus domínios. Para isso, o time antecipou até mesmo a viagem, que estava prevista para este sábado. Os jogadores embarcaram sexta-feira pela manhã, com o clube bancando os gastos extras. Apenas o zagueiro Ageu está fora da partida, cumprindo suspensão automática. Em seu lugar entra Sandro Blum, que só atuou uma única vez neste campeonato, mas conhece Robson, o principal jogador de ataque do Paysandu, pois ambos jogaram no futebol pernambucano. "Ele usa bem o corpo, apesar do porte físico tem velocidade e força de arranque", define. Apesar disso, Róbson não terá uma marcação específica.