Paraná busca a 1ª vitória fora de casa O Paraná Clube enfrenta o Vasco da Gama, neste sábado, às 16 horas, em São Januário, em busca da primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Para conquistar os três pontos e aproximar-se dos primeiros colocados, o técnico Adilson Batista decidiu alterar inclusive o esquema de jogo implantado no time, reforçando a defesa e o meio-de-campo. Sobrou para o lateral Valentim, que cederá o lugar para a entrada do volante Fernando Miguel. O meia Caio terá a função de cobrir a ala direita, mas com liberdade para fechar pelo meio-de-campo. Nos últimos quatro jogos, a equipe conseguiu apenas um ponto. "Faltou um pouco de sorte, estamos criando, fazendo jogadas, tendo oportunidades de gol e a bola não está entrando", analisa o atacante Maurílio. "Falta tranqüilidade para a finalização."