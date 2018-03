Paraná busca novo técnico em São Paulo A diretoria do Paraná Clube tenta buscar fora do Estado uma solução para a crise instalada no clube, após a derrota do fim de semana que determinou a queda do técnico Saulo de Freitas e deixou a equipe próxima do rebaixamento. O presidente José Carlos Miranda e os diretores José Domingos e Durval Lara Ribeiro foram a São Paulo nesta terça-feira contatar alguns técnicos, entre eles Zetti, Paulo Comelli e Giba, com o objetivo de anunciar o novo treinador ainda nesta semana. "São nomes que se enquadram no perfil que desejamos, mas também há outras alternativas que estamos analisando", disse Domingos. A contratação do técnico, porém, deve esbarrar no teto salarial do clube. No ano passado, segundo Domingos, o técnico Cuca assumiu a equipe com salários de R$ 10 mil, depois teve reajuste de 100%, mas optou pelo Goiás após as primeiras rodadas do Brasileiro. O diretor não quis revelar qual o atual teto salarial para o novo treinador. Para Domingos, o clube sempre foi aberto para novos valores, que tiveram suas carreiras impulsionadas após boas campanhas. "O Geninho, Paulo Bonamigo e agora o Cuca tiveram um bom espaço no clube. Queremos alguém novo com essa vontade de trabalhar bem." Além de um novo técnico, a diretoria tentava o apoio dos dirigentes do Palmeiras e do Corinthians para ampliar sua cota financeira no próximo Campeonato Brasileiro. No ano passado, segundo Domingos, o Paraná recebeu R$ 3 milhões e mais uma ajuda de hospedagem. "Conseguimos fechar o ano dentro do orçamento, mas acreditamos que temos condições de aumentar esse valor para esta temporada." O maior apoio para o Tricolor, no entanto, pode vir do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, com o qual a diretoria tentava marcar uma reunião para esta quarta. O apresentador é paranaense e demonstrou em várias ocasiões uma afinidade com o clube. "Não houve até agora nenhum contato oficial com o Ratinho, mas uma parceria com ele não está descartada e seria muito positiva." A diretoria também participaria de uma reunião nesta terça com o Clube dos Treze, onde pretende apresentar no futuro, a sua proposta de inclusão.