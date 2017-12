Paraná busca oitavo jogo invicto A consciência dos jogadores do Paraná de que jogaram muito mal no empate contra o Flamengo, na última quinta, também se transforma em certeza de que podem melhorar para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. "Temos que tocar mais a bola para não sermos surpreendidos como aconteceu contra o Flamengo", disse o meia Mário César. "Tem que ter a cabeça no lugar". O técnico Lori Sandri não gostou principalmente da atuação do meio-de-campo e já recomendou que quer mais bolas trabalhadas naquele setor para que os atacantes sejam acionados com mais precisão. O objetivo é marcar pontos procurando completar a oitava rodada invicto e não se distanciar do grupo que está liderando a classificação. Lori manterá o mesmo time que iniciou a partida contra o Flamengo.